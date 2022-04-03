Село Большая Лая топит из-за нелегально построенного гаража
Общество
Фото: ИА «TagilCity.ru»
Один из жителей села Большая Лая в Горноуральском городском округе Свердловской области рассказал, что из-за гаража, незаконно построенного соседом на муниципальной земле, дома и огороды топит второй год.
Как объяснил сам мужчина ИА «TagilCity.ru», его сосед, построив этот гараж, перекрыл общую канаву водоотведения, и теперь местным жителям приходится круглосуточно использовать насос, чтобы сливать жидкость на дорогу.
В апреле 2021 года администрация городского округа выдала хозяину гаража предписание с требованием восстановить канаву, но он его так и не выполнил.
Как объяснил сам мужчина ИА «TagilCity.ru», его сосед, построив этот гараж, перекрыл общую канаву водоотведения, и теперь местным жителям приходится круглосуточно использовать насос, чтобы сливать жидкость на дорогу.
В апреле 2021 года администрация городского округа выдала хозяину гаража предписание с требованием восстановить канаву, но он его так и не выполнил.
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