Село Большая Лая топит из-за нелегально построенного гаража

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Один из жителей села Большая Лая в Горноуральском городском округе Свердловской области рассказал, что из-за гаража, незаконно построенного соседом на муниципальной земле, дома и огороды топит второй год.Как объяснил сам мужчина ИА «TagilCity.ru», его сосед, построив этот гараж, перекрыл общую канаву водоотведения, и теперь местным жителям приходится круглосуточно использовать насос, чтобы сливать жидкость на дорогу.В апреле 2021 года администрация городского округа выдала хозяину гаража предписание с требованием восстановить канаву, но он его так и не выполнил.