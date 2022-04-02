Свердловчане пожаловались на состояние дороги возле станции «29-й километр Каменск-Уральский»
Общество
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com
Жители посёлков, расположенных вблизи железнодорожной станции «29-й километр Каменск-Уральский», пожаловались на ужасное состояние дороги, которая ведёт к остановочному пункту.
«В ноябре 2021 года здесь начали делать автомобильный путепровод. Разворотили все старые дороги, а сделать новую дорожку для пешеходов не подумали. Жители близлежащих посёлков, которые ежедневно ездят на работу в электропоездах, вынуждены пробираться к остановочному пункту через реку грязи», – рассказал один из местных жителей паблику «Инцидент Екатеринбург».
По его словам, местами глубина грязи достигает 30 см.
Подрядчик сообщил, что не против отсыпать дорожку и для этого есть всё необходимое, но сначала это нужно согласовать с Косулинской администрацией, которая, с его слов, на контакт не идёт.
«В ноябре 2021 года здесь начали делать автомобильный путепровод. Разворотили все старые дороги, а сделать новую дорожку для пешеходов не подумали. Жители близлежащих посёлков, которые ежедневно ездят на работу в электропоездах, вынуждены пробираться к остановочному пункту через реку грязи», – рассказал один из местных жителей паблику «Инцидент Екатеринбург».
По его словам, местами глубина грязи достигает 30 см.
Подрядчик сообщил, что не против отсыпать дорожку и для этого есть всё необходимое, но сначала это нужно согласовать с Косулинской администрацией, которая, с его слов, на контакт не идёт.
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