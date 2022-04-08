С 13 апреля в Нижнем Тагиле перекроют движение по улице Товарный Двор
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В связи с работами по устройству ливневой канализации в Нижнем Тагиле с 13 апреля будет временно перекрыто движение транспорта по улице Товарный Двор.
Ограничения будет введены на участке дороги от дома № 29 по улице Садовая до пересечения улицы Товарный Двор с улицей Садовая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Планируется, что работы завершатся 30 апреля.
Ограничения будет введены на участке дороги от дома № 29 по улице Садовая до пересечения улицы Товарный Двор с улицей Садовая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Планируется, что работы завершатся 30 апреля.
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