С 13 апреля в Нижнем Тагиле перекроют движение по улице Товарный Двор

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В связи с работами по устройству ливневой канализации в Нижнем Тагиле с 13 апреля будет временно перекрыто движение транспорта по улице Товарный Двор.Ограничения будет введены на участке дороги от дома № 29 по улице Садовая до пересечения улицы Товарный Двор с улицей Садовая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.Планируется, что работы завершатся 30 апреля.