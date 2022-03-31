Жителям Свердловской области стало легче обращаться в службы по отлову собак
Общество
Фото: Владислав Постников
Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что создана специальная карта, которая помогает жителям региона определиться с тем, куда позвонить, чтобы вызвать собаколовов. На карте отмечены 80 населённых пунктов области с телефонами и электронными адресами служб, отвечающих за поимку «бродяжек».
До сего дня у свердловчан при столкновении с агрессивной стаей могла возникнуть заминка – куда обращаться, чтобы сообщить о ней и устранить угрозу для людей? Теперь же достаточно будет по карте определить, к какой службе прикреплён тот район, в котором замечена стая, и сообщить о её местонахождении по «электронке» или по телефону.
К счастью, для собак такое «стукачество» больше не грозит непременным уничтожением. С ними стараются поступать максимально гуманно и после отлова стараются стерилизовать, возможно, даже подлечить и найти заботливых хозяев. Ну, или хотя бы, временно пристроить на передержку.
До сего дня у свердловчан при столкновении с агрессивной стаей могла возникнуть заминка – куда обращаться, чтобы сообщить о ней и устранить угрозу для людей? Теперь же достаточно будет по карте определить, к какой службе прикреплён тот район, в котором замечена стая, и сообщить о её местонахождении по «электронке» или по телефону.
К счастью, для собак такое «стукачество» больше не грозит непременным уничтожением. С ними стараются поступать максимально гуманно и после отлова стараются стерилизовать, возможно, даже подлечить и найти заботливых хозяев. Ну, или хотя бы, временно пристроить на передержку.
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