На выходных в Свердловской области будет по-весеннему тепло
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет по-весеннему тепло. Температура воздуха поднимется до +13°С.
В субботу, 9 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, на западе умеренные (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью 0…-5°С, днем +6...+11°С, на юго-западе до +14°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью 0…-2°С, днем +9…+11°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 10 апреля, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -2…+3°С, днем +8…+13°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 0…+2°С, днем +10…+12°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 9 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, на западе умеренные (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью 0…-5°С, днем +6...+11°С, на юго-западе до +14°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью 0…-2°С, днем +9…+11°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/сек.
В воскресенье, 10 апреля, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -2…+3°С, днем +8…+13°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 0…+2°С, днем +10…+12°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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