Жук-усач сорвал отправку свердловского пиломатериала в Казахстан
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Запрещен вывоз партии пиломатериала (224 кубометра) из Свердловской области в Казахстан, причина запрета – находка личинки вредителя.
При осмотре предназначенной для экспорта партии хвойного пиломатериала агроном Свердловского референтного центра Россельхознадзора установил присутствие в древесине признаков активности вредителей леса. Специалист обнаружил овальные червоточины диаметром более трех миллиметров от края до края.
Дальнейшее изучение пиломатериала позволило найти в нем личинку насекомого, которую направили в испытательную лабораторию референтного центра с целью видовой идентификации.
По результатам проведенной в отделе карантина растений энтомологической экспертизы, личинка принадлежит черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis Oliv.), который является карантинным вредителем леса.
Жизнедеятельность личинок черного соснового усача сильно вредит лесному хозяйству. Личинки проделывают глубокие ходы в древесине неошкуренных бревен, из-за чего лесоматериал становится непригодным для использования.
В 2021 году при исполнении государственного задания Свердловский референтный центр Россельхознадзора выявил 17 видов карантинных вредных организмов. В результате был составлен список, лидером которого стал Непарный шелкопряд Lymantria dispar (158 случаев). Черный сосновый усач занял шестое место (22 случая).
При осмотре предназначенной для экспорта партии хвойного пиломатериала агроном Свердловского референтного центра Россельхознадзора установил присутствие в древесине признаков активности вредителей леса. Специалист обнаружил овальные червоточины диаметром более трех миллиметров от края до края.
Дальнейшее изучение пиломатериала позволило найти в нем личинку насекомого, которую направили в испытательную лабораторию референтного центра с целью видовой идентификации.
По результатам проведенной в отделе карантина растений энтомологической экспертизы, личинка принадлежит черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis Oliv.), который является карантинным вредителем леса.
Жизнедеятельность личинок черного соснового усача сильно вредит лесному хозяйству. Личинки проделывают глубокие ходы в древесине неошкуренных бревен, из-за чего лесоматериал становится непригодным для использования.
В 2021 году при исполнении государственного задания Свердловский референтный центр Россельхознадзора выявил 17 видов карантинных вредных организмов. В результате был составлен список, лидером которого стал Непарный шелкопряд Lymantria dispar (158 случаев). Черный сосновый усач занял шестое место (22 случая).
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