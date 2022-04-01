Жук-усач сорвал отправку свердловского пиломатериала в Казахстан

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Запрещен вывоз партии пиломатериала (224 кубометра) из Свердловской области в Казахстан, причина запрета – находка личинки вредителя.При осмотре предназначенной для экспорта партии хвойного пиломатериала агроном Свердловского референтного центра Россельхознадзора установил присутствие в древесине признаков активности вредителей леса. Специалист обнаружил овальные червоточины диаметром более трех миллиметров от края до края.Дальнейшее изучение пиломатериала позволило найти в нем личинку насекомого, которую направили в испытательную лабораторию референтного центра с целью видовой идентификации.По результатам проведенной в отделе карантина растений энтомологической экспертизы, личинка принадлежит черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis Oliv.), который является карантинным вредителем леса.Жизнедеятельность личинок черного соснового усача сильно вредит лесному хозяйству. Личинки проделывают глубокие ходы в древесине неошкуренных бревен, из-за чего лесоматериал становится непригодным для использования.В 2021 году при исполнении государственного задания Свердловский референтный центр Россельхознадзора выявил 17 видов карантинных вредных организмов. В результате был составлен список, лидером которого стал Непарный шелкопряд Lymantria dispar (158 случаев). Черный сосновый усач занял шестое место (22 случая).