Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД. Рейды проходят с 8 по 10 апреля.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за три месяца этого года в столице Урала по вине пьяных водителей произошло 16 ДТП, в результате которых один человек погиб, а еще 27 получили травмы.С 8 по 10 апреля автоинспекторы будут пресекать грубые нарушения ПДД, в том числе связанные с управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения или водителями без прав.Госавтоинспекция призывает очевидцев пьяного вождения сообщать информацию в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.