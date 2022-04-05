Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сотрудники ГИБДД проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД. Рейды проходят с 8 по 10 апреля.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за три месяца этого года в столице Урала по вине пьяных водителей произошло 16 ДТП, в результате которых один человек погиб, а еще 27 получили травмы.
С 8 по 10 апреля автоинспекторы будут пресекать грубые нарушения ПДД, в том числе связанные с управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения или водителями без прав.
Госавтоинспекция призывает очевидцев пьяного вождения сообщать информацию в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за три месяца этого года в столице Урала по вине пьяных водителей произошло 16 ДТП, в результате которых один человек погиб, а еще 27 получили травмы.
С 8 по 10 апреля автоинспекторы будут пресекать грубые нарушения ПДД, в том числе связанные с управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения или водителями без прав.
Госавтоинспекция призывает очевидцев пьяного вождения сообщать информацию в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
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