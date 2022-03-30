Свердловские врачи имплантировали юной пациентке устройство, подавляющее боль

– Возможность подавлять патологический очаг и тем самым уменьшить страдания пациента – это та категория операций, которые не всегда излечивают, но за счет современных технологий позволяют создавать более комфортные условия для жизни и социальной адаптации, – пояснил заместитель главного врача по хирургии ОДКБ Юрий Баранов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Врачи нейрохирургического отделения Областной детской клинической больницы установили устройство, подавляющее боль, 16-летней пациентке. Ранее операции по имплантации подобных устройств детям проводились только в федеральных нейрохирургических центрах.В департаменте информполитики региона рассказали, что у девочки после тяжелой травмы появился хронический болевой синдром, который не поддавался контролю обезболивающими препаратами.По словам специалистов ОДКБ, устройства, способные регулировать боль, появились сравнительно недавно. Врачи установили 16-летней пациентке систему коррекции хронического болевого синдрома. Операция по установке длилась недолго и была малоинвазивной, то есть проводилась через небольшие надрезы.