В Екатеринбурге до октября перекроют улицу Ключевскую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на пять с половиной месяцев закроют движение транспорта по улице Ключевской. Это связано с реконструкцией магистральных теплосетей.Как рассказали в пресс-службе мэрии, ремонтные работы будут проводить в несколько этапов и на разных участках. Первый этап пройдет на участке от дома № 18/1 на Ключевской до улицы Токарей. Движение транспорта по улице Ключевской будет закрыто с 1 мая по 17 июня. В это же время будут проходить работы на улице Токарей до знания №25 на Красноуральской.Второй этап – на участке от Заводской до жилого дома №32/4 – начнется 13 июня и продолжится до 14 августа.На перекрестке Ключевской и четной стороны улицы Токарей с 4 по 10 июля будет организовано реверсивное движение транспорта по нечётной стороне улицы Токарей. С 11 по 17 июля реверсивное движение транспорта будет доступно по чётной стороне улицы Токарей.Третий этап планируется на участке от дома № 25г на улице Красноуральской до здания № 29/3 на улице Заводской с 11 июля по 15 октября.Кроме того, в связи с реконструкцией магистральных сетей на перекрестке Ключевской – Заводской будет ограничено движение с 18 по 31 июля, а на перекрестке Ключевской – Красноуральской с 1 августа по 15 октября.