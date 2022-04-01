Открылась онлайн-регистрация на «Майскую прогулку» в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге открылась онлайн-регистрация на «Майскую прогулку-2022». Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
«Майская прогулка» пройдет в столице Урала в 39-й раз. В этом году мероприятие состоится 15 мая. Старт и финиш – у главного корпуса УрФУ на улице Мира, 19. Зарегистрировать можно на сайте проекта.
Участники традиционно могут выбрать один из трех маршрутов: 17 км – «Шарташская кругосветка», 33 км и 50 км – «Классика». В этот раз организаторы упростили процесс регистрации и оплаты, а также добавили «Детский билет».
«Майская прогулка» пройдет в столице Урала в 39-й раз. В этом году мероприятие состоится 15 мая. Старт и финиш – у главного корпуса УрФУ на улице Мира, 19. Зарегистрировать можно на сайте проекта.
Участники традиционно могут выбрать один из трех маршрутов: 17 км – «Шарташская кругосветка», 33 км и 50 км – «Классика». В этот раз организаторы упростили процесс регистрации и оплаты, а также добавили «Детский билет».
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