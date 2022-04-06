Фестиваль «Стенограффия» в 13-й раз пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Эти летом в Екатеринбурге в 13-й раз пройдет фестиваль уличного искусства «Стенограффия». Художники будут создавать на улицах и во дворах новые арт-объекты с 1 июня по 31 августа.Замглавы города Сергей Плахотин рассказал, что программа фестиваля будет направлена на активное вовлечение горожан в творческий процесс. Например, в прошлом году в рамках мероприятия зародился проект «Стенограффия во дворе», где в создании арт-объектов участвовали местные жители. В планах команды – обновление стрит-арт линии и организация серии экскурсий по работам фестиваля.Пресс-секретарь фестиваля Екатерина Кизюн добавила, что сейчас ведется активная работа по подготовке к проведению фестиваля: проходят переговоры с художниками, идет поиск новых площадок для реализации проектов, а также готовятся городские мероприятия.Напомним, что «Стенограффия» проходит в столице Урала с 2010 года.