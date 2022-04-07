У Оперного театра в Екатеринбурге сняли абажуры Тимофея Ради
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Екатеринбурге у Оперного театра сняли абажуры, сделанные стрит-артером Тимофеем Радей, сообщает 66.RU.
Абажуры провисели в центре города больше трех месяцев – с конца декабря прошлого года. Сегодня ночью арт-объекты уложили в грузовой манипулятор.
Напомним, что впервые Тимофей Радя установил абажуры в 2013 году в рамках фестиваля «Не темно». С тех пор арт-объекты появляются в городе каждую зиму.
Абажуры провисели в центре города больше трех месяцев – с конца декабря прошлого года. Сегодня ночью арт-объекты уложили в грузовой манипулятор.
Напомним, что впервые Тимофей Радя установил абажуры в 2013 году в рамках фестиваля «Не темно». С тех пор арт-объекты появляются в городе каждую зиму.
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