Идею введения четырехдневной рабочей недели поддерживают 50% екатеринбуржцев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Каждый второй екатеринбуржец поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели. Однако большинство работодателей эту инициативу даже не рассматривают. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-сервиса SuperJob.В пресс-службе SuperJob «Вечерним ведомостям» рассказали, что 50% жителей Екатеринбурга поддерживают идею введения четырехдневки, а 33% горожан выступают против сокращения рабочей недели, считая, что это приведет к снижению доходов. Сторонниками четырехдневной рабочей недели выступают чаще всего опрошенные до 34 лет (52%) и екатеринбуржцы с доходом от 50 до 80 тысяч рублей (51%).При этом в большинстве компаний Екатеринбурга (86%) возможность введения четырехдневки даже не обсуждалась, а еще в 9% организаций считают такую идею недопустимой. Только 1% работодателей ввели четырехдневную рабочую неделю, а еще 6% допустили применение такой меры в случае необходимости.Напомним, что замглавы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю до четырех дней. Он считает, что это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.