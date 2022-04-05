Белоярская атомная электростанция получила лицензию… на образовательную деятельность

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Заголовок может показаться парадоксальным, если не знать подробностей. Ну, конечно, Белоярская АЭС вовсе не собирается переформатироваться в вуз и начать выпускать из своих стен краснодипломников вместо произведённой атомом энергии. Всё просто – Департамент образования и науки Москвы выдал уральской АЭС лицензию на образовательную деятельность с тем, чтобы она имела право обучать новых сотрудников всем навыкам работы на сложном и специфическом оборудовании.Учебная база, классные комнаты, учебные экспонаты на АЭС уже имеются. С их помощью здесь до сих пор доучивали и переучивали свежий персонал, уже имеющий «корочки» профессиональных учебных заведений, а, кроме того, поддерживали квалификацию уже опытных работников. Теперь же учебно-тренировочное подразделение Белоярской АЭС становится полноценным образовательным центром, который сможет готовить специалистов «с нуля».Необходимость в собственном учебно-тренировочном центре на станции, в первую очередь, возникла потому, что Белоярская АЭС – единственная в России атомная электростанция, на которой стоят реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. На таком оборудовании сможет работать не всякий выпускник профильного образовательного учреждения. В «школе» Белоярской атомной электростанции будут обучать персонал для турбинного, реакторного, химического и электрического цехов, а также цеха тепловой автоматики и измерений, - поясняет управление информации и общественных связей АЭС.