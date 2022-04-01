Внимание, кошатники! С весной для ваших питомцев вырастает риск серьёзно заболеть

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Весна – пора, безусловно, радостная, когда всё начинает оживать от зимней дрёмы. Но оживают и опасные заболевания, которые таились в холодный период в застывших фекалиях бродячих и не всегда здоровых животных. Теперь они оттаивают, вливаются в ручьи и – что самое неприятное – липнут к нашей обуви.Именно с обувью по весне очень легко принести в дом невидимого, но очень страшного зверя – вирус или бактерию. Поэтому по весне каждый год наблюдается всплеск заразных заболеваний среди кошек и собак, причём – даже среди тех, кто на улицу из дома не показывает носа. Панлейкопения, кальцивироз, ринотрахеит – от них не застрахован ни один четырёхлапый домосед.Конечно, хорошей защитой от кошачьих болячек будет выработанная привычка не проходить в квартиру в уличной обуви. Снимать её у порога, а за порогом запрыгивать в домашние тапочки. Ботинки и сапожки же убирать в места, куда не проникает кошка. Но так ли это удобно для владельца?Гораздо более надёжной гарантией от заразы остаются прививки и вакцинации. Да, они не всегда дёшевы. Но гораздо дешевле вакцинировать мурлыку, чем лечить его от принесённой вами же в дом болезни. Тем более, если помнить, что на конку - жизнь питомца, а вышеперечисленные кошачьи заболевания – крайне кровожадны. При ринотрахеите смертность среди котят достигает до 30%. Кальцивироз крайне опасен и для взрослых кошек – до 30% смертность достигает среди кошек любого возраста. Но самый прожорливый враг кошачьего семейства – панлейкопения. Отмечается, что она уносит жизни до 80% (а то и 90%) процентов членов кошачьей стаи.Так что, не скупитесь! Сходите со своим Барсиком или Муськой до ближайшей ветклиники, привейте кошку.