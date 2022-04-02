Объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге будут достроены

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Несмотря на неопределенную политическую ситуацию, все объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге построят в срок. Об этом заявил начальник департамента экономики города Алексей Прядеин.В бюджете города на строительство объектов Универсиады заложено более 3,4 миллиарда рублей. Алексей Прядеин отмечает, что возведение деревни Универсиады в Новокольцовском «идет в заданных параметрах».Напомним, что Универсиада должна пройти в Екатеринбурге 8-19 августа 2023 года.