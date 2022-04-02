Объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге будут достроены
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Несмотря на неопределенную политическую ситуацию, все объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге построят в срок. Об этом заявил начальник департамента экономики города Алексей Прядеин.
В бюджете города на строительство объектов Универсиады заложено более 3,4 миллиарда рублей. Алексей Прядеин отмечает, что возведение деревни Универсиады в Новокольцовском «идет в заданных параметрах».
Напомним, что Универсиада должна пройти в Екатеринбурге 8-19 августа 2023 года.
В бюджете города на строительство объектов Универсиады заложено более 3,4 миллиарда рублей. Алексей Прядеин отмечает, что возведение деревни Универсиады в Новокольцовском «идет в заданных параметрах».
Напомним, что Универсиада должна пройти в Екатеринбурге 8-19 августа 2023 года.
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