Прокуратура проверит информацию о незаконной свалке батареек в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле обнаружили незаконную свалку использованных аккумуляторных батареек. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о размещении незаконной свалки с использованными батарейками в черте города. В ходе проверки устанавливается объем отходов, их принадлежность, характер и степень вреда, причиненного окружающей среде.Отметим, что аккумуляторные батарейки относятся к высокоопасным отходам II класса.