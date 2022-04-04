Прокуратура проверит информацию о незаконной свалке батареек в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле обнаружили незаконную свалку использованных аккумуляторных батареек. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о размещении незаконной свалки с использованными батарейками в черте города. В ходе проверки устанавливается объем отходов, их принадлежность, характер и степень вреда, причиненного окружающей среде.
Отметим, что аккумуляторные батарейки относятся к высокоопасным отходам II класса.
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о размещении незаконной свалки с использованными батарейками в черте города. В ходе проверки устанавливается объем отходов, их принадлежность, характер и степень вреда, причиненного окружающей среде.
Отметим, что аккумуляторные батарейки относятся к высокоопасным отходам II класса.
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