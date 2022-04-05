Мэрия Екатеринбурга возобновляет проведение земельных торгов
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга решила спустя девять лет возобновить проведение земельных торгов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Глава города Алексей Орлов распорядился провести торги на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на улицах Жилплощадка, 1 и Жилплощадка, 3. Торги будут проводиться на многоэтажное жилищное строительство. Последний такой аукцион состоялся в мае 2013 года.
Рустам Галямов добавил, что планируется освоить земельные участки общей площадью более 16 тысяч квадратных метров в соответствии с регламентами территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки).
Глава города Алексей Орлов распорядился провести торги на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на улицах Жилплощадка, 1 и Жилплощадка, 3. Торги будут проводиться на многоэтажное жилищное строительство. Последний такой аукцион состоялся в мае 2013 года.
– Был проведен анализ градостроительного потенциала территории. Сформированы земельные участки и зарегистрировано право муниципальной собственности, – пояснил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.
Рустам Галямов добавил, что планируется освоить земельные участки общей площадью более 16 тысяч квадратных метров в соответствии с регламентами территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки).
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