Мэрия Екатеринбурга возобновляет проведение земельных торгов

– Был проведен анализ градостроительного потенциала территории. Сформированы земельные участки и зарегистрировано право муниципальной собственности, – пояснил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга решила спустя девять лет возобновить проведение земельных торгов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Глава города Алексей Орлов распорядился провести торги на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на улицах Жилплощадка, 1 и Жилплощадка, 3. Торги будут проводиться на многоэтажное жилищное строительство. Последний такой аукцион состоялся в мае 2013 года.Рустам Галямов добавил, что планируется освоить земельные участки общей площадью более 16 тысяч квадратных метров в соответствии с регламентами территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки).