В Свердловской области в этом году отремонтируют 79 больниц и поликлиник

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на модернизацию первичного звена здравоохранения в этом году выделили более трех миллиардов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов рассказал, что в рамках региональной программы в 2022 году планируется приобрести 25 модульных зданий и провести капительный ремонт 79 больниц и поликлиник.В Нижнем Тагиле уже началась реконструкция двух детских поликлиник на Окунева, 32 и Черных, 28. Обновление медицинских учреждений продолжается также в малых городах и селах. В Сысерти идет капремонт участковой больницы в Бобровском, определяется подрядчик для выполнения реконструкции больницы в Большом Истоке.На модернизацию Артемовской ЦРБ в этом году выделили около 140 миллионов рублей. Капремонт городских поликлиник также полным ходом идет в Екатеринбурге и Верхней Пышме.