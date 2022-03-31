В Свердловской области в этом году отремонтируют 79 больниц и поликлиник
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на модернизацию первичного звена здравоохранения в этом году выделили более трех миллиардов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов рассказал, что в рамках региональной программы в 2022 году планируется приобрести 25 модульных зданий и провести капительный ремонт 79 больниц и поликлиник.
В Нижнем Тагиле уже началась реконструкция двух детских поликлиник на Окунева, 32 и Черных, 28. Обновление медицинских учреждений продолжается также в малых городах и селах. В Сысерти идет капремонт участковой больницы в Бобровском, определяется подрядчик для выполнения реконструкции больницы в Большом Истоке.
На модернизацию Артемовской ЦРБ в этом году выделили около 140 миллионов рублей. Капремонт городских поликлиник также полным ходом идет в Екатеринбурге и Верхней Пышме.
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов рассказал, что в рамках региональной программы в 2022 году планируется приобрести 25 модульных зданий и провести капительный ремонт 79 больниц и поликлиник.
В Нижнем Тагиле уже началась реконструкция двух детских поликлиник на Окунева, 32 и Черных, 28. Обновление медицинских учреждений продолжается также в малых городах и селах. В Сысерти идет капремонт участковой больницы в Бобровском, определяется подрядчик для выполнения реконструкции больницы в Большом Истоке.
На модернизацию Артемовской ЦРБ в этом году выделили около 140 миллионов рублей. Капремонт городских поликлиник также полным ходом идет в Екатеринбурге и Верхней Пышме.
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