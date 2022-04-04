Завершилась проверка по факту травмирования екатеринбурженки в больнице №2

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге женщина сломала руку в травмпункте ЦГБ №2. Прокуратура Верх-Исетского района города завершила проверку по данному факту.В ходе проверки было установлено, что екатеринбурженка получила перелом левой руки в кабинете лучевой диагностики травмпункта ЦГБ №2. Это произошло из-за того, что в кабинете не было медицинского работника и сопровождающих для оказания помощи при подготовке к проведению рентгенографии.После проверки прокуратура внесла главврачу больницы №2 представление об устранении нарушений федерального законодательства. В медучреждении разработали Стандарт операционных процедур для отделения лучевой диагностики. Особое внимание уделили предотвращению риска падения пациентов при проведении рентгена.Кроме того, при входе в травмпункт больницы теперь появились два кресла-коляски и две каталки для пациентов, нуждающихся в средствах передвижения.