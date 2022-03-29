Учительницу одной из школ Екатеринбурга обвиняют в насилии над детьми
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге родители учеников пятого класса школы №1 обвиняют учительницу русского языка и литературы в насилии над детьми. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на мать одного из учеников.
Как пишет портал, учительницу обвиняют в том, что она ударила одного из школьников учебником, а второго трясла за грудки так, что порвала ему рубашку. Также родители заявляют, что педагог унижает школьников и занижает им оценки.
Обвинения уже изучает руководство школы. Данная ситуация обсуждалась на встрече, где присутствовали родители детей, директор, его заместитель и учительница. Педагог отрицает свою вину и заявляет, что никого не хватала и, тем более, не била.
Сейчас учительница продолжает вести уроки в классе, с учениками которого произошел конфликт.
Как пишет портал, учительницу обвиняют в том, что она ударила одного из школьников учебником, а второго трясла за грудки так, что порвала ему рубашку. Также родители заявляют, что педагог унижает школьников и занижает им оценки.
Обвинения уже изучает руководство школы. Данная ситуация обсуждалась на встрече, где присутствовали родители детей, директор, его заместитель и учительница. Педагог отрицает свою вину и заявляет, что никого не хватала и, тем более, не била.
Сейчас учительница продолжает вести уроки в классе, с учениками которого произошел конфликт.
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