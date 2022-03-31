Самбисты КС УГМК привезли 12 медалей с Всероссийского турнира
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили в Красноярске прошли Всероссийские соревнования памяти Заслуженного тренера РСФСР А.М. Астахова и мастера спорта СССР Э.В. Агафонова. На турнире спортсмены КС УГМК завоевали сразу 12 медалей, пять из которых – золотые.
В категории до 53 кг победил Павел Трапезников. В категории до 58 кг призерами стали Валерий Сороноков и Данир Шамсутдинов. Кирилл Корюкин победил в категории до 79 кг, а Артем Кривых и Иван Сухогузов заняли второе и третье места. В категории до 88 кг первое место занял Александр Канатчиков, второе – Турпалали Гусиханов. Победителем в категории до 98 кг стал Иван Никулин, а призерами – Сергей Кузнецов и Дмитрий Торгашов. Еще одну золотую медаль принес Глеб Познахирко, победив в категории свыше 98 кг.
Отмечается, что спортсмены КС УГМК существенно улучшили результат прошлого года. В тот раз на их счету было только пять наград различного достоинства.
Альберт Астахов основал Всероссийский турнир по спортивному самбо в 1995 году. В 2009 году – после ухода Альберта Михайловича из жизни – турнир получил статус мемориала и был объединен с турниром по спортивному самбо памяти Эдуарда Васильевича Агафонова. Альберт Астахов был тренером Эдуарда Агафонова.
В категории до 53 кг победил Павел Трапезников. В категории до 58 кг призерами стали Валерий Сороноков и Данир Шамсутдинов. Кирилл Корюкин победил в категории до 79 кг, а Артем Кривых и Иван Сухогузов заняли второе и третье места. В категории до 88 кг первое место занял Александр Канатчиков, второе – Турпалали Гусиханов. Победителем в категории до 98 кг стал Иван Никулин, а призерами – Сергей Кузнецов и Дмитрий Торгашов. Еще одну золотую медаль принес Глеб Познахирко, победив в категории свыше 98 кг.
Отмечается, что спортсмены КС УГМК существенно улучшили результат прошлого года. В тот раз на их счету было только пять наград различного достоинства.
Альберт Астахов основал Всероссийский турнир по спортивному самбо в 1995 году. В 2009 году – после ухода Альберта Михайловича из жизни – турнир получил статус мемориала и был объединен с турниром по спортивному самбо памяти Эдуарда Васильевича Агафонова. Альберт Астахов был тренером Эдуарда Агафонова.
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