На улицах Екатеринбурга покажут партизанское искусство
Общество
Фото телеграм-канала ЕКБгуляем
В ближайшее воскресенье, 10-го апреля в Екатеринбурге пройдёт любопытная экскурсия. Её участникам расскажут про «партизанское» искусство и даже покажут его образцы прямо на улицах города.
В программе экскурсии-прогулки от шеф-редактора издания «The Village Екатеринбург» Алексея Шахова – рассказ о том, как одни художники хотели изничтожить стрит-арт своих коллег, но на защиту уличного искусства встали люди, вообще с художественной сферой не связанные. На примере работ фестиваля «Карт-Бланш» и поздних добавлений к ним будет наглядно продемонстрировано, как уличные художники вступают в диалог или даже в конфликт друг с другом.
Экскурсионная прогулка с такой темой и обставлена должна быть соответствующее. Так и есть. «Встречаемся у зоопарка», - заговорщически предлагает Алексей Шахов. И записываться в участники прогулки просит конспиративно – в личном сообщении через «Телеграм» (@shakhovAD).
В программе экскурсии-прогулки от шеф-редактора издания «The Village Екатеринбург» Алексея Шахова – рассказ о том, как одни художники хотели изничтожить стрит-арт своих коллег, но на защиту уличного искусства встали люди, вообще с художественной сферой не связанные. На примере работ фестиваля «Карт-Бланш» и поздних добавлений к ним будет наглядно продемонстрировано, как уличные художники вступают в диалог или даже в конфликт друг с другом.
Экскурсионная прогулка с такой темой и обставлена должна быть соответствующее. Так и есть. «Встречаемся у зоопарка», - заговорщически предлагает Алексей Шахов. И записываться в участники прогулки просит конспиративно – в личном сообщении через «Телеграм» (@shakhovAD).
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