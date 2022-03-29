Мэрская комиссия проверила туалеты одной из школ Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поводом направить комиссию администрации Екатеринбурга проверять туалеты школы №17 стали обращения родителей учеников этого образовательного учреждения. В своих жалобах они сообщали, что в школьных туалетах нет дверок на кабинках, а потому их отпрыски стесняются ходить по нужде туда и терпят до дома. И, якобы, детская стеснительность небеспочвенна – другие дети, пользуясь отсутствием дверок, снимают на камеры мобильных телефоном самые интимные в таком возрасте процессы.Как сообщает информационное агентство «Уральский меридиан», мэрия Екатеринбурга направила в 17-ую школу «десант» из Департамента образования. Но представители городской администрации ничего крамольного в детских туалетах не углядели. Да, на некоторых кабинках дверей действительно нет. Но ведь на другие они навешаны! К тому же, в разговоре с представителями Департамента никто из учащихся школы не подтвердил будто бы в туалетах издеваются над детьми и снимают естественные, но неприличные процессы человеческой жизнедеятельности на видео. А раз не подтвердили, значит, таковых фактов и нет!Однако, с учениками школы №17 решили провести строгую беседу о том, что издевательства над другими людьми влечёт административную ответственность. Побеседовать на эту тему со школьниками поручили сотрудникам полиции.