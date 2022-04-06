На привокзальной площади Нижнего Тагила появится 17-метровая стела

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В мэрии Нижнего Тагила сочли необходимым соорудить ещё одну достопримечательность и, разумеется, посвятить её любимому городу. Оригинальничать особо не стали – из всех возможных вариантов выбрали проект стелы с надписью «Нижний Тагил - город трудовой доблести» и гербом города. В общем, такой «совок». Но, если углубиться в детали проекта, то можно заметить - «совок» модерновый, с современными визуальными решениями.Согласно плану, боковые стенки стелы изготовят из натурального серого полевого гранита, а фронтальную часть - из многослойного матового стекла. Внутрь стелы установят светодиодная подсветка так что новая достопримечательность будет видна и ночью. Помимо стелы сооружение будет включать две подпорные стенки с алюминиевыми панелями, которые украсят графическими изображениями, - сообщает интернет-газета «V-Tagile.Ru».К самому проекту можно относиться по-разному. Кто-то углядит в этом чиновничье желание лишний раз прогнуться перед «верховным» (ведь стелу украсят не только картинками, но и текстом Указа российского Указа Президента о присвоении Нижнему Тагилу почётного звания «Город трудовой доблести»). Другие заподозрят, что на этом деле кто-то хочет «попилить» денег. Ведь стоимость стелы – немаленькая. На аукционе по поиску заказчика указана начальная стоимость проекта в 72 с лишним миллионов рублей, которая, помимо затрат на само изготовление и установку стелы, включает строчку «непредвиденные работы и затраты (2%)». А, может, нижнетагильские чиновники и впрямь любят город, которым руководят и силу своей любви решили выразить размером стелы (17 метров, то есть, примерно с 5-этажный дом).А вот в чём точно Нижнему Тагилу будет польза от этого проекта, так это в благоустройстве территории привокзальной площади, где и планируют ставить стелу. Здесь уже начались подготовительные работы. А вместе со стелой на пространстве вокруг неё появятся газончики, дорожки с тротуарной плиткой, дополнительное уличное освещение и автопарковки.В мэрии Нижнего Тагила стелу надеются установить уже к августу текущего года. В этом месяце уральский город будет отмечать солидный юбилей – 300 лет со дня основания.