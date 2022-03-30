В Свердловской области во второй половине недели будет ветрено и дождливо
Общество
Фото: Вечерние ведомости
К концу недели в Свердловской области и Екатеринбурге потеплеет до +12°С. Ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица.
В четверг, 7 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°С, на крайнем севере до -11°С. Днем +2…+7°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем местами порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег, дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -1…-3°С, днем +4…+6°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 17 м/сек.
В пятницу, 8 апреля, в области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, днем на западе до умеренных (ночью снег, днем мокрый снег, дождь). Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -2…-7°С, днем +3…+8°С. Ветер западный с переходом днем на южный со скоростью 5-10 м/сек, ночью порывы 15-17 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью -2…-4°С, днем +3…+5°С. Ветер западный с переходом днем на южный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 9 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью 0…-5°С, на крайнем севере до -9°С. Днем +7…+12°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ночью 0…-2°С, днем +10…+12°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 7 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°С, на крайнем севере до -11°С. Днем +2…+7°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем местами порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег, дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -1…-3°С, днем +4…+6°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 17 м/сек.
В пятницу, 8 апреля, в области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, днем на западе до умеренных (ночью снег, днем мокрый снег, дождь). Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -2…-7°С, днем +3…+8°С. Ветер западный с переходом днем на южный со скоростью 5-10 м/сек, ночью порывы 15-17 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью -2…-4°С, днем +3…+5°С. Ветер западный с переходом днем на южный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 9 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью 0…-5°С, на крайнем севере до -9°С. Днем +7…+12°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ночью 0…-2°С, днем +10…+12°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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