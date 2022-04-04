Пять автобусных маршрутов в Екатеринбурге изменятся из-за репетиции парада Победы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 7 апреля, в Екатеринбурге пройдет вторая репетиция парада Победы. В связи с этим движение транспорта закроют по шести улицам, а автобусные маршруты временно изменятся.
С 09:00 до 14:00 в четверг перекроют 2-ю Новосибирскую улицу (от Палисадной до Окружной), улицы Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадную (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинную (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронную (от Окраинной до 2-й Новосибирской) и Новосибирскую (от Эскадронной до 2-й Новосибирской).
Также изменятся автобусные маршруты. С 09:00 до 14:00 автобусы №26 будут ходить только до остановки «Умельцев», а автобусы №030 и №81 – до остановки «Палисадная». С 09:00 до 13:00 маршрут автобуса №077 будет укорочен до остановки «Магазин "Клён"». Автобусы №53 с 09:00 до 14:00 станут курсировать по улицам Окружной, Титова и Братской. Обратный маршрут будет пролегать по улице Военной.
Напомним, что репетиции парада Победы также будут проходить 12, 14, 19 и 21 апреля.
С 09:00 до 14:00 в четверг перекроют 2-ю Новосибирскую улицу (от Палисадной до Окружной), улицы Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадную (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинную (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронную (от Окраинной до 2-й Новосибирской) и Новосибирскую (от Эскадронной до 2-й Новосибирской).
Также изменятся автобусные маршруты. С 09:00 до 14:00 автобусы №26 будут ходить только до остановки «Умельцев», а автобусы №030 и №81 – до остановки «Палисадная». С 09:00 до 13:00 маршрут автобуса №077 будет укорочен до остановки «Магазин "Клён"». Автобусы №53 с 09:00 до 14:00 станут курсировать по улицам Окружной, Титова и Братской. Обратный маршрут будет пролегать по улице Военной.
Напомним, что репетиции парада Победы также будут проходить 12, 14, 19 и 21 апреля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге начинаются тренировки парада Победы
30 марта 2022
30 марта 2022
В Екатеринбурге до осени перекроют улицу Победы
06 апреля 2022
06 апреля 2022