В Свердловской области под скоростную трассу М-12 зарезервировано 219 земельных участков
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области под скоростную трассу М-12 зарезервировано 219 земельных участков. Росреестр начал их оформление для строительства этапа скоростной автодороги Дюртюли – Ачит, которая станет продолжением новой трассы Москва – Казань – Екатеринбург.
В департаменте информполитики региона сообщили, что общая протяженность нового участка трассы Казань – Екатеринбург составит 275 километров. Строительство пройдет в три этапа. Длина участка, проходящего по Свердловской области, составит 43 километра.
Заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Юлия Иванова рассказала, что всего в проекте межевания содержатся сведения о 219 земельных участках. Специалисты регионального управления Росреестра проводят правовую экспертизу и дальнейшие учетно-регистрационные действия.
Напомним, что, согласно поручению президента России, движение на новом участке должно быть запущено в 2024 году.
В департаменте информполитики региона сообщили, что общая протяженность нового участка трассы Казань – Екатеринбург составит 275 километров. Строительство пройдет в три этапа. Длина участка, проходящего по Свердловской области, составит 43 километра.
Заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Юлия Иванова рассказала, что всего в проекте межевания содержатся сведения о 219 земельных участках. Специалисты регионального управления Росреестра проводят правовую экспертизу и дальнейшие учетно-регистрационные действия.
– Регистрация социально значимых объектов осуществляется в кратчайшие сроки, – отметила Юлия Иванова.
Напомним, что, согласно поручению президента России, движение на новом участке должно быть запущено в 2024 году.
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