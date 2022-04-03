– Регистрация социально значимых объектов осуществляется в кратчайшие сроки, – отметила Юлия Иванова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области под скоростную трассу М-12 зарезервировано 219 земельных участков. Росреестр начал их оформление для строительства этапа скоростной автодороги Дюртюли – Ачит, которая станет продолжением новой трассы Москва – Казань – Екатеринбург.В департаменте информполитики региона сообщили, что общая протяженность нового участка трассы Казань – Екатеринбург составит 275 километров. Строительство пройдет в три этапа. Длина участка, проходящего по Свердловской области, составит 43 километра.Заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Юлия Иванова рассказала, что всего в проекте межевания содержатся сведения о 219 земельных участках. Специалисты регионального управления Росреестра проводят правовую экспертизу и дальнейшие учетно-регистрационные действия.Напомним, что, согласно поручению президента России, движение на новом участке должно быть запущено в 2024 году.