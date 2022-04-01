В Екатеринбурге до осени перекроют улицу Победы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение по нечетной стороне улицы Победы. Речь идет об участке от Ломоносова до Индустрии.Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с ремонтом тепломагистрали на участке улицы Победы. Ограничения будут действовать с 25 апреля до 15 сентября.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.