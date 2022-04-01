В Екатеринбурге до осени перекроют улицу Победы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение по нечетной стороне улицы Победы. Речь идет об участке от Ломоносова до Индустрии.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с ремонтом тепломагистрали на участке улицы Победы. Ограничения будут действовать с 25 апреля до 15 сентября.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с ремонтом тепломагистрали на участке улицы Победы. Ограничения будут действовать с 25 апреля до 15 сентября.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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