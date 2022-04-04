Из Нижнего Тагила до аэропорта вновь будут курсировать «Ласточки»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
С 16 апреля вновь запустят «Ласточку» по маршруту Нижний Тагил – Екатеринбург – аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
Электрички по данному маршруту будут курсировать ежедневно с 16 апреля по 9 октября. Отправление из Нижнего Тагила назначено на 20:23, прибытие в Екатеринбург – в 22:20, в аэропорт Кольцово – в 22:46. Выезд в обратном направлении – в 02:44.
Время в пути составит 2 часа 23 минуты. На маршруте предусмотрены остановки: Невьянск, Верх-Невьянск, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская и Шарташ.
Всего на дачный сезон в Свердловской области вводятся 22 дополнительных пригородных поезда. Также будет увеличено количество вагонов электричек до шести.
Электрички по данному маршруту будут курсировать ежедневно с 16 апреля по 9 октября. Отправление из Нижнего Тагила назначено на 20:23, прибытие в Екатеринбург – в 22:20, в аэропорт Кольцово – в 22:46. Выезд в обратном направлении – в 02:44.
Время в пути составит 2 часа 23 минуты. На маршруте предусмотрены остановки: Невьянск, Верх-Невьянск, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская и Шарташ.
Всего на дачный сезон в Свердловской области вводятся 22 дополнительных пригородных поезда. Также будет увеличено количество вагонов электричек до шести.
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