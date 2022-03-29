В Екатеринбург съедутся «Классные лидеры» со всей Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ровно через 2 недели, 19-го апреля в Екатеринбурге пройдёт финал творческого конкурса «Классный лидер». На него съедутся победители заочных этапов, которые прошли в различных населённых пунктах Свердловской области.Конкурс проводится ежегодно в рамках проекта «Уральская академия лидерства». Его участники – представители органов ученического самоуправления, детских общественных объединений и советов старшеклассников. Это ребят возрастом от 8 до 17 лет, которые проявили настоящие лидерские качества среди своих сверстников. Лучший из молодых активистов и определиться в середине месяца.Финальное выступление творческого конкурса «Классный лидер – 2022» пройдёт на сцене Дворца молодёжи в Екатеринбурге. Молодые активисты, после представления личного портфолио, расскажут об организованных ими проектах, портфолио участника и выполнят экспромтом конкурсное задание. Помимо дипломов победители получат в качестве призов свои 5 минут славы и аплодисменты зала.