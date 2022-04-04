С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли четыре тысячи тонны снега
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли свыше четырех тысяч тонн снежной массы. Уборка города продолжается в круглосуточном режиме.
Ночью в очистке мегаполиса участвовали 72 рабочих, было задействовано 152 спецмашины. Всего за сутки на полигоны вывезли более четырех тысяч тонн снега, 36 тонн грязи и 28 тонн мусора.
Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 388 рабочих. Задействовано 160 единиц спецтехники.
Ночью в очистке мегаполиса участвовали 72 рабочих, было задействовано 152 спецмашины. Всего за сутки на полигоны вывезли более четырех тысяч тонн снега, 36 тонн грязи и 28 тонн мусора.
Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 388 рабочих. Задействовано 160 единиц спецтехники.
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