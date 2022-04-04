С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли четыре тысячи тонны снега

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли свыше четырех тысяч тонн снежной массы. Уборка города продолжается в круглосуточном режиме.Ночью в очистке мегаполиса участвовали 72 рабочих, было задействовано 152 спецмашины. Всего за сутки на полигоны вывезли более четырех тысяч тонн снега, 36 тонн грязи и 28 тонн мусора.Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 388 рабочих. Задействовано 160 единиц спецтехники.