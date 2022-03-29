Известный адвокат опроверг информацию о его задержании в Екатеринбурге

– Мы пока не понимаем, что это за провокация, для чего она сделана, и с чем бы это связать. Но мы обязательно разберёмся в этой ситуации, с ним всё в порядке, раз он сам вам ответил. Он в Сысертском суде, с ним всё хорошо. Кому это понадобилось, и для чего, мы пока ещё не разобрались, – добавила адвокат адвокатской группы «Логард» Елена Афанасьева.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Известный адвокат Сергей Колосовский опроверг информацию о его якобы задержании в Екатеринбурге. Об этом он сообщил корреспонденту «Вечерних ведомостей».Сегодня несколько СМИ написали о задержании Колосовского или о доставлении его на допрос. По данным изданий, адвоката якобы доставили на допрос в числе людей, которых подозревают в обналичивании средств.Однако Сергей Колосовский заявил корреспонденту «Вечерних ведомостей», что никто его не задерживал. На данный момент адвокат находится на судебном заседании по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева в Сысертском районном суде.