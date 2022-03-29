Известный адвокат опроверг информацию о его задержании в Екатеринбурге
Общество
Фото предоставил Сергей Колосовский
Известный адвокат Сергей Колосовский опроверг информацию о его якобы задержании в Екатеринбурге. Об этом он сообщил корреспонденту «Вечерних ведомостей».
Сегодня несколько СМИ написали о задержании Колосовского или о доставлении его на допрос. По данным изданий, адвоката якобы доставили на допрос в числе людей, которых подозревают в обналичивании средств.
Однако Сергей Колосовский заявил корреспонденту «Вечерних ведомостей», что никто его не задерживал. На данный момент адвокат находится на судебном заседании по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева в Сысертском районном суде.
Сегодня несколько СМИ написали о задержании Колосовского или о доставлении его на допрос. По данным изданий, адвоката якобы доставили на допрос в числе людей, которых подозревают в обналичивании средств.
Однако Сергей Колосовский заявил корреспонденту «Вечерних ведомостей», что никто его не задерживал. На данный момент адвокат находится на судебном заседании по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева в Сысертском районном суде.
– Мы пока не понимаем, что это за провокация, для чего она сделана, и с чем бы это связать. Но мы обязательно разберёмся в этой ситуации, с ним всё в порядке, раз он сам вам ответил. Он в Сысертском суде, с ним всё хорошо. Кому это понадобилось, и для чего, мы пока ещё не разобрались, – добавила адвокат адвокатской группы «Логард» Елена Афанасьева.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали в полицию для составления протокола за дискредитацию ВС РФ
29 марта 2022
29 марта 2022
В магазинах Екатеринбурга продают хлеб «из будущего»
01 апреля 2022
01 апреля 2022
Жители Нижнего Тагила получили смс с украинских номеров
27 марта 2022
27 марта 2022