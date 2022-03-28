Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области остается ниже уровня эпидпорога

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 28 марта по 3 апреля зафиксирован 20 691 случай заболевания ОРВИ. Это ниже уровня эпидпорога на 26% и на 0,6% ниже уровня предыдущей недели.Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны четыре муниципалитета: Полевской городской округ, ГО Богданович, Сухой Лог и ЗАТО Свободный.В столице Урала за минувшую неделю зарегистрировано 9 464 случая ОРВИ, что на 27,3% ниже уровня эпидпорога, но на 13,5% выше уровня прошлой недели.Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 570 случаев внебольничных пневмоний. Неблагополучные по заболеваемости – Качканарский, Нижнетуринский, Североуральский и Арамильский городские округа, ГО Первоуральск и Нижняя Салда.По предварительным диагнозам в Екатеринбурге зафиксировано 277 случаев внебольничных пневмоний. Это в 1,2 ниже уровня предыдущей недели.