Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области остается ниже уровня эпидпорога
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 28 марта по 3 апреля зафиксирован 20 691 случай заболевания ОРВИ. Это ниже уровня эпидпорога на 26% и на 0,6% ниже уровня предыдущей недели.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны четыре муниципалитета: Полевской городской округ, ГО Богданович, Сухой Лог и ЗАТО Свободный.
В столице Урала за минувшую неделю зарегистрировано 9 464 случая ОРВИ, что на 27,3% ниже уровня эпидпорога, но на 13,5% выше уровня прошлой недели.
Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 570 случаев внебольничных пневмоний. Неблагополучные по заболеваемости – Качканарский, Нижнетуринский, Североуральский и Арамильский городские округа, ГО Первоуральск и Нижняя Салда.
По предварительным диагнозам в Екатеринбурге зафиксировано 277 случаев внебольничных пневмоний. Это в 1,2 ниже уровня предыдущей недели.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны четыре муниципалитета: Полевской городской округ, ГО Богданович, Сухой Лог и ЗАТО Свободный.
В столице Урала за минувшую неделю зарегистрировано 9 464 случая ОРВИ, что на 27,3% ниже уровня эпидпорога, но на 13,5% выше уровня прошлой недели.
Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 570 случаев внебольничных пневмоний. Неблагополучные по заболеваемости – Качканарский, Нижнетуринский, Североуральский и Арамильский городские округа, ГО Первоуральск и Нижняя Салда.
По предварительным диагнозам в Екатеринбурге зафиксировано 277 случаев внебольничных пневмоний. Это в 1,2 ниже уровня предыдущей недели.
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Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области
28 марта 2022
28 марта 2022