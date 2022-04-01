Семья с ребёнком-инвалидом получила квартиру в Нижнем Тагиле после прокурорского «втыка» чиновникам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во время проверки исполнения жилищного законодательства и законодательства о защите прав потребителей, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила обнаружила, что жилым, благоустроенным помещением не обеспечена семья, в которой воспитывается ребёнок-инвалид. А такие семьи имеют законное право на получение жилья вне очереди.Прокуратура направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление о том, что муниципальные чиновники обязаны предоставить ребёнку-инвалиду и его родителям благоустроенное жилое помещение площадью из расчёта на всех членов семьи, а также с учётом права несовершеннолетнего на дополнительную жилую площадь. В иске было указано, что жильё должно быть предоставлено во внеочередном порядке по договору социального найма. Рассматривавший дело судья исковые требования прокурора удовлетворил, обязав администрацию города предоставить данной семье благоустроенное жилое помещение площадью не менее 38 квадратных метров.После апелляционного представления прокурора в Свердловский областной суд, площадь была даже увеличена. И вот уже семья из 5 человек получила ключи от своей новой квартиры, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.