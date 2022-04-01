В Екатеринбурге в спешном порядке собирают деньги на операцию кошке
Общество
Фото Юлия Дианшина
Эльмашевской кошке Мелиссе повезло с местом проживания – комната её хозяйки на первом этаже выходит окнами в тихий палисадник. Разумеется, мини-тигра пользуется этим, чтобы совершать ежедневные прогулки. Но даже в тихом местности найдутся приключения и опасности.
С какой опасностью столкнулась Мелисса на прошлой неделе уже не узнать, но под родное окно она приползла со сломанным бедром. Вернее – как сказано в ветеринарном диагнозе – с переломом диафиза бедренной кости левой тазовой конечности. Это очень плачевная травма, ведь острые концы сломанной кости не позволяют обычно бодрой и подвижной кошке даже спокойно перевернуться с боку на бок. О том, чтобы пройтись по комнате, и говорить не приходится.
Чтобы навсегда не остаться инвалидом, кошке необходимо хирургическое вмешательство. И оно уже даже запланировано – на утро 6-го апреля. Но денег на операцию – 12000 рублей - у владелицы Мелиссы нет, скромная оплата значительной частью уходит на корм животных, да на коммунальные услуги. Поэтому в Екатеринбурге объявлен сбор средств на оплату операции по спасению мелиссиного бедра. Финансово помочь можно также переводом любой суммы на карту «Халва» с номером 5536 0908 4811 9189. Если собрать деньги не получится, операцию придётся отменить.
Обращаем внимание всех владельцев кошек на эту историю. Ваши питомцы наверняка рвутся на улицу, особенно - с приходом весны. Но не стоит полагаться на инстинкты и ловкость вашего мурлыкающего любимца: самовыгул до добра не доводит, даже если самовыгуливается животное в тихом палисадничке.
С какой опасностью столкнулась Мелисса на прошлой неделе уже не узнать, но под родное окно она приползла со сломанным бедром. Вернее – как сказано в ветеринарном диагнозе – с переломом диафиза бедренной кости левой тазовой конечности. Это очень плачевная травма, ведь острые концы сломанной кости не позволяют обычно бодрой и подвижной кошке даже спокойно перевернуться с боку на бок. О том, чтобы пройтись по комнате, и говорить не приходится.
Чтобы навсегда не остаться инвалидом, кошке необходимо хирургическое вмешательство. И оно уже даже запланировано – на утро 6-го апреля. Но денег на операцию – 12000 рублей - у владелицы Мелиссы нет, скромная оплата значительной частью уходит на корм животных, да на коммунальные услуги. Поэтому в Екатеринбурге объявлен сбор средств на оплату операции по спасению мелиссиного бедра. Финансово помочь можно также переводом любой суммы на карту «Халва» с номером 5536 0908 4811 9189. Если собрать деньги не получится, операцию придётся отменить.
Обращаем внимание всех владельцев кошек на эту историю. Ваши питомцы наверняка рвутся на улицу, особенно - с приходом весны. Но не стоит полагаться на инстинкты и ловкость вашего мурлыкающего любимца: самовыгул до добра не доводит, даже если самовыгуливается животное в тихом палисадничке.
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