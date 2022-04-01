В Свердловской области 150 неисправных автобусов выходят на рейсы
Общество
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
За три дня в Свердловской области автоинспекторы выявили 150 автобусов, которые вышли на рейс при наличии технических неисправностей. Всего было зафиксировано более 700 нарушений.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, с 28 по 30 марта в регионе проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе рейдов инспекторы осмотрели более 2 700 автобусов и выявили свыше 700 нарушений.
Так, госинспекторы технического надзора ГИБДД выявили 54 автобуса, не прошедших технический осмотр. Зафиксировано 150 автобусов, вышедших на рейс с техническими неисправностями, у двух из них были неисправности рулевого управления и тормозной системы, а еще у восьми автобусов имелись внесенные в конструкцию изменения, не согласованные с ГИБДД. В 47 автобусах не работали или не соответствовали установленным требованиям тахографы, контролирующие соблюдение водителями режима труда и отдыха. Два автобуса в результате поместили на специализированные стоянки.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, с 28 по 30 марта в регионе проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе рейдов инспекторы осмотрели более 2 700 автобусов и выявили свыше 700 нарушений.
Так, госинспекторы технического надзора ГИБДД выявили 54 автобуса, не прошедших технический осмотр. Зафиксировано 150 автобусов, вышедших на рейс с техническими неисправностями, у двух из них были неисправности рулевого управления и тормозной системы, а еще у восьми автобусов имелись внесенные в конструкцию изменения, не согласованные с ГИБДД. В 47 автобусах не работали или не соответствовали установленным требованиям тахографы, контролирующие соблюдение водителями режима труда и отдыха. Два автобуса в результате поместили на специализированные стоянки.
– Инициировано проведение 130 проверок наличия состава административного правонарушения в действиях должностных и юридических лиц, – добавили в ГИБДД.
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