Из Екатеринбурга возобновляют полеты в Горно-Алтайск
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Из Екатеринбурга возобновляют авиарейсы в Горно-Алтайск. Выполнять полеты будет авиакомпания Red Wings с 28 апреля.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться на российский самолетах SSJ100 по четвергам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга назначен на 02:20, прилет – на 07:10. Обратный рейс из Горно-Алтайска – в 08:10, прибытие в Кольцово – в 09:10. Время указано местное.
Отметим, что в 2020 году полеты из Екатеринбурга в Горно-Алтайск выполняли авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Руслайн».
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться на российский самолетах SSJ100 по четвергам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга назначен на 02:20, прилет – на 07:10. Обратный рейс из Горно-Алтайска – в 08:10, прибытие в Кольцово – в 09:10. Время указано местное.
Отметим, что в 2020 году полеты из Екатеринбурга в Горно-Алтайск выполняли авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Руслайн».
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