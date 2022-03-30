Благотворительный инклюзивный спектакль-сказка состоялся в Екатеринбурге



Фото: пресс-служба УГМК

– Мы много говорим о доступной среде, о безбарьерной среде, но тут проект, который родился сам. Это не мы детям, это дети – нам. Они помогают нам ломать барьеры, которые существуют в нашей голове, в нашем сознании. В ходе представления понимаешь, что при разных стартовых возможностях талант может творить совершеннейшие чудеса. Это помогает нам осмысливать эту жизнь, любить её, уважать и ценить друг друга. Мне кажется, это самое главное в этом проекте, – отметила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

– Все бежим и бежим, нас толкает вперед суета. На минутку постой, расскажи, как поет доброта. В этих словах как раз и весь смысл спектакля. Прислушайся к сердцу, услышь невидимое. Я думаю, что у нас получилось это донести до зрителей. Мне кажется, у нас получилось на «ура». Мне кажется, мы как-то все стали роднее и ближе, стали друг друга понимать – не только мы зрителей, но и зрители друг друга, – поделилась Василиса после премьеры.



Фото: пресс-служба УГМК

– Основной корпус мебели – кровати, стулья, столы, шкафы – используется уже более 20 лет, – рассказала директор учреждения Нина Шалган. – В первую очередь обустройство требуется на четвёртом этаже, где живут малыши. Нам очень хочется, чтобы у них было современно, красиво.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на премьере благотворительного инклюзивного спектакля-сказки с симфоническим оркестром «Услышать невидимое» трехтысячный зал несколько минут аплодировал стоя. Проект организовал благотворительный фонд «Дети России» совместно с Фондом святой Екатерины.Работа над постановкой длилась полтора года. Организаторы и участники оттачивали каждую музыкальную фазу, каждый жест и работу всего большого коллектива и верили, что спектакль непременно найдет свою аудиторию.В музыкальной сказке о путешествии во времени участвовали дети из хореографического коллектива «Радость», инклюзивного творческого коллектива «ЗАГРАНЬЮ» и АНО «Открытый город». В роли Хранителя Времени выступил актер «Нового Арт Театра» Евгений Новоселов. Одну из сольных партий исполнил 11-летний баянист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ильяс Шахов.В роли юного Моцарта выступил 11-летний вундеркинд Елисей Мысин. Он стал финалистом Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» в 2016 году. После этого Елисей выступал на лучших концертных площадках мира.Главные вокальные и фортепианные партии исполнила одаренная пианистка Василиса Карпенко, от рождения лишенная зрения. По словам автора Евгения Кармазина, именно из знакомства с Василисой родилась идея спектакля.Зрители спектакля-сказки стали участниками доброго дела. Собранные в ходе спектакля средства направили на помощь подопечным Верхнепышминской школы-интерната имени С.А. Мартиросяна для слепых и слабовидящих детей.В Верхнепышминской школе-интернате учатся дети в возрасте от семи до 18 лет. Ребята из отдаленных территорий области живут в учреждении в течение всего периода освоения школьной программы. Стены интерната становятся для них вторым домом на долгое время. На обустройство жилых помещений для детей в ходе мероприятия собрали 1 186 000 рублей.Зрители отметили, что спектакль подарил им эстетическое удовольствие и заставил задуматься: может, многие барьеры и ограничения – это иллюзия? Каждый человек, вне зависимости от его внешних и физических данных, уникален и способен удивлять, вдохновлять и менять окружающий мир к лучшему.