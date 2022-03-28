Еще 722 случая коронавируса подтвердили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выявили 722 случая коронавируса. За все время пандемии в регионе зафиксировано 428 209 заболевших.
По данным оперштаба, госпитализирован еще 41 пациент с COVID-19. В связи с выздоровлением выписали 5 008 человек. Всего вылечились 363 872 свердловчанина.
От коронавируса умерли семь человек за сутки. Общее число летальных исходов в регионе – 10 601.
По данным оперштаба, госпитализирован еще 41 пациент с COVID-19. В связи с выздоровлением выписали 5 008 человек. Всего вылечились 363 872 свердловчанина.
От коронавируса умерли семь человек за сутки. Общее число летальных исходов в регионе – 10 601.
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