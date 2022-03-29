За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли свыше 12 тысяч тонн снега
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С улиц Екатеринбурга за выходные вывезли более 12 тысяч тонн снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
На выходных дорожные рабочие боролись с последствиями снегопада, накрывшего город. На полигоны вывезли более 12 тысяч тонн снежной массы и около 45 тонн мусора. Для борьбы с гололедом израсходовано свыше 189 тон противогололедных материалов и фракционного песка.
Сегодня днем продолжается уборка улиц Екатеринбурга. На очистку мегаполиса вышли 363 рабочих, задействовано 174 спецмашины.
На выходных дорожные рабочие боролись с последствиями снегопада, накрывшего город. На полигоны вывезли более 12 тысяч тонн снежной массы и около 45 тонн мусора. Для борьбы с гололедом израсходовано свыше 189 тон противогололедных материалов и фракционного песка.
Сегодня днем продолжается уборка улиц Екатеринбурга. На очистку мегаполиса вышли 363 рабочих, задействовано 174 спецмашины.
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