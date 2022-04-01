За двое суток коммунальщики вывезли из Екатеринбурга 9,5 тысяч тонн снега

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Службы благоустройства Екатеринбурга за двое суток вывезли из города на полигоны 9,5 тысяч тонн снежных осадков. Для этого коммунальщики мобилизовали более 400 рабочих.В ночь с субботы на воскресенье на улицы города вышло 222 единицы техники. Еще 83 коммунальщика вручаю чистили тротуары, ограждения и пешеходные переходы, рассказали в администрации города.В настоящее время ликвидировать последствия снегопада продолжают 167 единиц спецтехники и более 380 рабочих.