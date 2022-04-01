Более 50 свердловских лагерей включили в программу туристического кэшбэка
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В федеральную программу «Туристический кэшбэк» включились 52 детских лагеря Свердловской области. Теперь уральцы смогут вернуть за путёвку 50% её стоимости.
По правилам программы, для возврата половины стоимости оплатить ребенку отдых необходимо картой «Мир». После этого на нее в течение пяти дней вернутся деньги, но, как уточняется, не более 20 тысяч рублей.
«Особенность программы в том, что можно оплачивать сразу несколько путёвок. Если у вас трое детей, вы получите кешбэк за каждую поездку. Количество путёвок на одного ребенка также не ограничено, по программе можно поехать на несколько смен», – объяснила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
С полным списком лагерей, которые принимают участие в программе, можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф.
По правилам программы, для возврата половины стоимости оплатить ребенку отдых необходимо картой «Мир». После этого на нее в течение пяти дней вернутся деньги, но, как уточняется, не более 20 тысяч рублей.
«Особенность программы в том, что можно оплачивать сразу несколько путёвок. Если у вас трое детей, вы получите кешбэк за каждую поездку. Количество путёвок на одного ребенка также не ограничено, по программе можно поехать на несколько смен», – объяснила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
С полным списком лагерей, которые принимают участие в программе, можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф.
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