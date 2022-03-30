В субботу в ЦПКиО Екатеринбурга и в Калиновском лесопарке будут слушать и разглядывать птиц

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В орнитологическую экскурсию по Центральному парку культуры и отдыха имени Маяковского приглашает екатеринбуржцев Нина Садыкова, старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга и основатель проекта EkaterinBird. Во время прогулки по парку её участники постараются узнать проживающих там птиц по голосам и полюбуются теми птахами, которые попадутся на встречу. Похожая прогулка состоится в тот же день и по Калиновскому лесопарку (микрорайон Эльмаш). Её проведёт гид-орнитолог Ксения Волянская.«Мы будем наблюдать и обсуждать, как весна разворачивается в мире птиц. Разговаривать об особенностях взаимодействия людей с птицами в разных культурах и ситуациях. А главное, мы будем гулять и говорить о том, как на нашей планете разные удивительные живые существа адаптируются к среде и меняют её», - поясняют «орнитологические» экскурсоводы проекта EkaterinBird.Чтобы стать участниками субботних экскурсий, необходимо зарегестрироваться на сайте EkaterinBird и оплатить билет (можно там же, онлайн). Стоимость билета — 400 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.