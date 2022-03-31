Из-за брошенного окурка первоуральской семье придётся выплатить соседям крупную денежную сумму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первоуральский городской суд удовлетворил иск семьи Годзувенко, которые просили взыскать в их пользу около 200 тысяч рублей с другой семьи, которая проживает в их доме этажом ниже. В эту сумму вошёл ущерб, причинённый пожаром, оплата услуг адвоката, стоимость пожарной экспертизы и возмещение госпошлины, оплаченной при обращении в суд.Пожар, который привёл Годзувенко и их соседей в суд, случился в апреле прошлого года. Сгорел балкон на 10-м этаже жилого дома на улице Береговой в Первоуральске. Сгорел и балкон непосредственно под ним. Пожарно-техническая экспертиза, назначенная судом, установила, что именно с нижнего балкона и началось возгорание. Кто-то из членов семьи, проживающей на 9-м этаже, бросил непотушенный окурок, да так «удачно», что он попал на некий «горючий материал» (как сказано в экспертизе). После возгорания огонь быстро перекинулся по соломенной занавеске на балкон 10-го этажа, - сообщает информационный портал Первоуральска ПЕРВО66.RU.Ответчики попытались обжаловать решение первоуральского судьи в суде высшей инстанции. Но и Свердловский областной суд счёл, что требования семьи Годзувенко справедливы, а потому оставил решение без изменений.