В магазинах Екатеринбурга продают хлеб «из будущего»
Общество
Фото: читательница «Вечерних ведомостей»
В магазинах Екатеринбурга продают хлеб, который появился на прилавках буквально из будущего. Дата производства на упаковке указана завтрашняя – 2 апреля. Об этом рассказала читательница «Вечерних ведомостей».
Екатеринбурженка взяла в магазине «Магнит» на улице Военная, 23 нарезанную булку хлеба с семечками «СМАК» и обнаружила, что на упаковке дата производства указана завтрашняя – 02.04.22.
Первоапрельская шутка это или нет, но срок годности хлеба составляет трое суток. Таким образом, продукту «приписали» дополнительные сутки к хранению.
Дозвониться по указанным на сайте «СМАК» номерам и взять комментарий по данной ситуации не удалось.
Екатеринбурженка взяла в магазине «Магнит» на улице Военная, 23 нарезанную булку хлеба с семечками «СМАК» и обнаружила, что на упаковке дата производства указана завтрашняя – 02.04.22.
Первоапрельская шутка это или нет, но срок годности хлеба составляет трое суток. Таким образом, продукту «приписали» дополнительные сутки к хранению.
Дозвониться по указанным на сайте «СМАК» номерам и взять комментарий по данной ситуации не удалось.
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