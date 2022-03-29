ФАС нашла признаки картельного сговора при транспортировке отходов в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Федеральная антимонопольная служба усмотрела признаки картельного сговора при транспортировке отходов в пяти регионах России, в том числе в Свердловской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в картельном сговоре подозревают ООО «Компания «Экосистема», ООО «Транссервис», ООО «Турасервис-Н», ООО «Экотранс» и ООО «ПТК».
Антимонопольная служба напоминает, что проведение торгов на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов с нарушениями законодательства ведет к завышению цены на оказание услуг. Из-за этого также увеличиваются расходы граждан на оплату коммунальных услуг.
Отмечается, что случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в картельном сговоре подозревают ООО «Компания «Экосистема», ООО «Транссервис», ООО «Турасервис-Н», ООО «Экотранс» и ООО «ПТК».
«Цель сговора – поддержание цен на торгах на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Свердловской, Курганской, Тюменской, Мурманской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019-2021 годах, что привело к заключению большинства контрактов по максимальным ценам. Общая сумма НМЦК составила 10,8 млрд рублей», – рассказали в ФАС.
Антимонопольная служба напоминает, что проведение торгов на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов с нарушениями законодательства ведет к завышению цены на оказание услуг. Из-за этого также увеличиваются расходы граждан на оплату коммунальных услуг.
Отмечается, что случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.
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