ФАС нашла признаки картельного сговора при транспортировке отходов в Свердловской области

«Цель сговора – поддержание цен на торгах на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Свердловской, Курганской, Тюменской, Мурманской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019-2021 годах, что привело к заключению большинства контрактов по максимальным ценам. Общая сумма НМЦК составила 10,8 млрд рублей», – рассказали в ФАС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Федеральная антимонопольная служба усмотрела признаки картельного сговора при транспортировке отходов в пяти регионах России, в том числе в Свердловской области.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в картельном сговоре подозревают ООО «Компания «Экосистема», ООО «Транссервис», ООО «Турасервис-Н», ООО «Экотранс» и ООО «ПТК».Антимонопольная служба напоминает, что проведение торгов на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов с нарушениями законодательства ведет к завышению цены на оказание услуг. Из-за этого также увеличиваются расходы граждан на оплату коммунальных услуг.Отмечается, что случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.