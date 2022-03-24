На трассе Екатеринбург – Курган временно введут реверсивное движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь на 5 апреля на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган введут реверсивное движение. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
С 23:00 4 апреля до 03:00 5 апреля СвЖД будет проводить ремонтные работы на ж/д переезде на 55-м километре трассы, рядом с поселком Марамзино. Из-за этого движение автотранспорта на данном участке временно сделают реверсивным. Регулировщики будут пропускать машины в одностороннем порядке.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, а также соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
С 23:00 4 апреля до 03:00 5 апреля СвЖД будет проводить ремонтные работы на ж/д переезде на 55-м километре трассы, рядом с поселком Марамзино. Из-за этого движение автотранспорта на данном участке временно сделают реверсивным. Регулировщики будут пропускать машины в одностороннем порядке.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, а также соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
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