На трассе Екатеринбург – Курган временно введут реверсивное движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ночь на 5 апреля на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган введут реверсивное движение. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».С 23:00 4 апреля до 03:00 5 апреля СвЖД будет проводить ремонтные работы на ж/д переезде на 55-м километре трассы, рядом с поселком Марамзино. Из-за этого движение автотранспорта на данном участке временно сделают реверсивным. Регулировщики будут пропускать машины в одностороннем порядке.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, а также соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.