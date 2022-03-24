В Свердловской области подали более 23 тысяч заявлений на запись детей в первые классы
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области этой ночью стартовала онлайн-запись детей в первые классы. По данным на 09:00, в регионе было подано более 23 тысяч заявлений.
В Екатеринбурге родители подали более 17 тысяч заявок для приема детей в первые классы. В городе для снижения нагрузки на сервисы подача заявлений проходила в три этапа. В 00:00 заявления начали отправлять жители Академического, Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов, в 06:00 – жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов, а в 07:00 – жители Железнодорожного и Октябрьского районов.
Заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Евгений Бирюк заявил, что приемная кампания в части электронной подачи документов началась успешно. По его словам, технических сбоев на портале Госуслуг и информационных системах не было.
Напомним, что приемная кампания будет длится до 30 июня.
В Екатеринбурге родители подали более 17 тысяч заявок для приема детей в первые классы. В городе для снижения нагрузки на сервисы подача заявлений проходила в три этапа. В 00:00 заявления начали отправлять жители Академического, Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов, в 06:00 – жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов, а в 07:00 – жители Железнодорожного и Октябрьского районов.
Заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Евгений Бирюк заявил, что приемная кампания в части электронной подачи документов началась успешно. По его словам, технических сбоев на портале Госуслуг и информационных системах не было.
Напомним, что приемная кампания будет длится до 30 июня.
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24 марта 2022
24 марта 2022