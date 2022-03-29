Свердловчане чаще других уральцев этой зимой выбирались на горнолыжные курорты России

«Любовь к горам прописана в ДНК уральцев. Это еще раз доказала наша обезличенная статистика на основе big data. Свердловчане уверенно лидируют в этом рейтинге среди жителей Большого Урала. За зимний сезон они увидели более чем 60 горнолыжных склонов страны. Надежным спутником для них стал наш быстрый интернет – в среднем один турист потратил объем трафика, равный размещению свыше 100 фото во ”ВКонтакте”», – отмечает директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В этом сезоне жители Свердловской области чаще других уральцев выбирались на горнолыжные курорты России. Снежные склоны за пределами своего региона посетили свыше 50 тысяч свердловчан: это на 12% больше, чем туристов из двух северных округов – ХМАО и ЯНАО, на 25% – чем челябинцев и на 85% – чем тюменцев.Самым популярным местом для поездок стал Краснодарский край. Так, каждый третий свердловчанин, абонент МегаФона, посетил курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» или «Лаура». Также в топ полюбившихся локаций вошли «Банное» и «Абзаково» в Башкирии, «Губаха» в Пермском крае, «Свияжские Холмы» в Республике Татарстан.В МегаФоне также фиксируют рост интереса к Приэльбрусью и Домбаю в Карачаево-Черкесской Республике.Среди местных горных массивов по посещаемости лидируют Уктус и Пильная, от которых немного отстают Лиственная и Волчиха. В районе этих популярных площадок, а также на Ежовой, Долгой, Белой, Теплой, работают более 10 базовых станций МегаФона. Телеком-объекты были заблаговременно готовы к сезонной нагрузке: увеличению звонков и интернет-трафика. Так, средняя скорость передачи данных, по информации международных экспертов Ookla, в регионе достигает 28 Мбит/с.